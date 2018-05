Traqué par la Crei, Mamadou Pouye prend la fuite

Parmi ceux qui ont été condamnés par la Crei dans la traque des biens mal acquis, seul Pape Abdou Diassé a reçu le commandement précédant saisie que le parquet spécial a chargé l’huissier Jean-Baptiste Kamaté de leur délivrer.



Et pour cause, les autres ont déjà pris la poudre d’escampette. En effet, s’agissant de Papa Mamadou Pouye, Mr. Kamaté qui s’est rendu à sa dernière adresse connue ne l’a pas trouvé sur place, ni lui, encore moins sa femme. Et les autorités les soupçonnent d’avoir fui pour éviter de déférer à l’injonction du parquet spécial.



Idem pour Mamadou Aïdara dit Vieux et Mballo Thiam qui sont en fuite depuis belle lurette. Quant à Eveline Delatre, elle ne vit pas au Sénégal et Ibrahim Abou Khalil Bourgi est sous contrôle médical à Paris, et a décidé de se faire renouveler cette dérogation.



S’agissant du principal accusé dans cette affaire à savoir Karim Wade, il est en exil au Qatar depuis la grâce présidentielle dont il a bénéficié en 2016.