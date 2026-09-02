Cheikh Bara Ndiaye : «Il y a des manœuvres pour installer une délégation spéciale à la ville de Dakar»

En marge de l'ouverture de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, le député et responsable de Pastef (majorité), Cheikh Bara Ndiaye, a alerté sur des manœuvres qui viseraient à éjecter Abass Fall de son fauteuil de maire de la ville de Dakar.



«L'objectif est d'installer une délégation spéciale. Ce qu'ils visent ce sont les fonds de la mairie pour faire de la politique », a affirmé Cheikh Bara Ndiaye qui dit posséder des informations « sûres », selon des propos rapportés par Libération.



«Ils sont même prêts à coller à Abass Fall un dossier, de l'accuser de diffamation ou de refus d'obtempérer », a-t-il ajouté.



Pour l’heure, si rien de permet de confirmer ces propos, le mandat des maires arrive à échéance en janvier 2027, alors que les populations sont en attentes du décret présidentiel convoquant le corps électoral. Diomaye Faye «a toute l’année» 2027 pour organiser les élections, avait précisé Aminata Touré, Haut représentant du président de la République.