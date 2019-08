Travaux du tronçon Oréfondé-Bakel: Les sections du Forum Civil de Matam interpellent les pouvoirs publics

Les sections du Forum civil de la région de Matam dit avoir constaté avec regret et consternation les difficultés créées par les travaux de construction des tronçons de route allant de Oréfondé à Bakel, dans un communiqué signé des responsables dont Mamadou Ndiadé

Ces travaux dont les exécutions trainent particulièrement en longueur affectent dans leur vécu quotidien les populations. Présentement les ouvrages d’art notamment les ponts en construction et les pistes de déviation pour le moins cahoteuses et souvent coupées par les eaux de ruissellement occasionnées les pluies hivernales entrainent des isolements durables.

Selon ces responsables, cette situation porte préjudices à la bonne circulation des personnes et des biens. A titre d’illustration, le 21 août 2019, deux ambulances provenant du centre de santé de Kanel et évacuant des personnes référées à l'hôpital de Ourossogui ont dû rebrousser chemin. La même situation s'est produite à Aouré obligeant les populations à patauger, non sans risque, dans les eaux pour pouvoir rejoindre l'une ou l'autre partie de la Route Nationale deux (RN2).

Les sections du Forum Civil de Matam expriment leurs vives inquiétudes et interpellent les pouvoirs publics et les entreprises adjudicataires des travaux d’intervenir au plus vite pour corriger cette situation.

L’urgence est à l’accélération de travaux, à l’édification de pistes de contournement régulièrement entretenues et à la mise en place de dispositifs d’intervention rapide surtout en cas de coupures occasionnées par de fortes pluies ou de drainage en amont des eaux de ruissellement.

Par ailleurs, la coordination régionale du Forum civil de Matam assure de son soutien le mouvement citoyen dénommé "Dandé Mayo Emergent" pour un désenclavement effectif et durable de la zone du Dandé mayo.