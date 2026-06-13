Trésor public : Menace de grève générale après l’annulation de la rencontre avec le ministre de l’Économie

Le climat social se détériore brutalement au sein de l'administration financière sénégalaise. Dans un communiqué officiel publié ce vendredi 12 juin 2026 à Dakar, le Syndicat Unique des Travailleurs du Trésor (SUTT) a fustigé le report de dernière minute de son audience avec le ministre de tutelle, initialement prévue ce même jour à 11h00 pour trouver un arbitrage à la crise qui secoue les services du ministère. Face à ce qu'il qualifie de manque de considération, le syndicat a annoncé l'activation immédiate de son plan d'actions, matérialisée par le dépôt d'un préavis de grève dès ce lundi 15 juin 2026.







L'organisation syndicale déplore une décision tardive et souligne la récurrence de ces rendez-vous manqués au ministère de l'Économie, des Finances et du Plan. Il s'agit en effet du deuxième report de ce type, après celui déjà enregistré pour l'audience du 26 mai dernier.







Considérant ce contretemps comme un manque flagrant de respect à l'endroit des agents, le SUTT tient officiellement le ministère pour responsable de toute dégradation ultérieure du climat social et de l'environnement de gestion des finances publiques. La riposte s'appuie sur une stratégie préalablement validée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 23 mai 2026. En conclusion de la note signée par le Secrétaire Général, El Hadji Dioumorou Dia, le syndicat appelle l'ensemble des travailleurs à se tenir prêts à engager le combat contre ce qu'il qualifie de démantèlement du Trésor.

