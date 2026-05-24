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Trésor public : le SUTT rejette un projet de réforme et annonce un plan d'action



Trésor public : le SUTT rejette un projet de réforme et annonce un plan d'action
Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi afin d’échanger sur un projet de réforme jugé préoccupante pour l’avenir de leur administration. Le secrétaire général du syndicat, Elhadj Dioumorou Dia, a fermement contesté cette initiative en déclarant : « cette réforme constitue un véritable démantèlement de l’administration du Trésor ».



Face à ce qu'il qualifie de menace pour la structure de l'institution, le syndicat a annoncé sa décision de mettre en place un plan d’action pour s’opposer au projet.
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Dimanche 24 Mai 2026 - 19:51


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