Trésor public : le SUTT rejette un projet de réforme et annonce un plan d'action

Le Syndicat unique des travailleurs du Trésor (SUTT) a tenu une assemblée générale extraordinaire ce samedi afin d’échanger sur un projet de réforme jugé préoccupante pour l’avenir de leur administration. Le secrétaire général du syndicat, Elhadj Dioumorou Dia, a fermement contesté cette initiative en déclarant : « cette réforme constitue un véritable démantèlement de l’administration du Trésor ».







Face à ce qu'il qualifie de menace pour la structure de l'institution, le syndicat a annoncé sa décision de mettre en place un plan d’action pour s’opposer au projet.