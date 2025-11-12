Tribunal de Dakar : Abdou Nguer condamné, son co-prévenu relaxé

Les deux hommes étaient poursuivis dans le cadre de l’affaire relative au décès de Mamadou Badio Camara, ancien président du Conseil constitutionnel. Le ministère public reprochait notamment à Abdou Nguer la diffusion de fausses nouvelles, à la suite d’un commentaire polémique publié sous un faux profil TikTok, dans lequel Diaw réclamait une autopsie après le décès de Mamadou Badio Camara.

Par ailleurs, Abdou Nguer devait également comparaître le même jour dans une autre affaire l’opposant à l’enseignant Ibrahima Barry Gassama, qui l’accuse de diffamation. Ce dernier reproche au chroniqueur d’avoir tenu, dans une vidéo, des propos mettant en doute sa légitimité à participer à un concours organisé par le président de la République, au motif qu’il ne serait plus en activité. Le verdict de ce second dossier a été mis en délibéré pour ce mercredi.

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce mercredi, son verdict dans le dossier impliquant le chroniqueur Abdou Nguer. Ce dernier a été condamné à six mois de prison, dont trois mois ferme, assortis d’une amende de 200.000 FCFA. Son co-prévenu, Pape Amadou Ndiaye Diaw, a pour sa part été relaxé.