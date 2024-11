Tribunal de Dakar : Adama Gaye et Moustapha Diakhaté présentés au procureur ce lundi

Arrêtés vendredi dernier, Moustapha Diakhaté et Adama Gaye devront connaître leur sort ce lundi. Les deux mis en cause seront présentés au procureur de la République après avoir été placés en garde à vue dans le cadre d’enquêtes distinctes.



Moustapha Diakhaté, leader du mouvement Aar Domi Sénégal – Mouvement pour la République et la Démocratie et ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a été placé en garde à vue vendredi soir. Cette mesure a été ordonnée par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Dakar, à la suite de son audition par les enquêteurs de la Division spéciale de cybersécurité.



M. Diakhaté est accusé d’avoir tenu des propos jugés insultants Selon les autorités judiciaires, les charges portent sur des "insultes proférées via un système informatique". Ces accusations font suite à son intervention sur la chaîne privée 7TV, où il aurait qualifié les Sénégalais de « peuple maudit » pour avoir accordé la majorité au parti au pouvoir lors des élections législatives.



Le journaliste Adama Gaye, quant à lui, est en garde à vue pour "diffusion de fausses nouvelles" dans le cadre de l'affaire entourant le décès de l'ancien ministre Mamadou Moustapha Ba.