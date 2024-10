Tribunal de Dakar : Fatma Ngom condamné a 2 mois de prison ferme après avoir assené à coup de pilon sa colocataire

Fatma Ngom a été condamnée, jeudi , 03 octobre à 2 mois de prison ferme devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits de vol, de coups et de blessures volontaires. Une bagarre a éclaté entre cette madame Ngom et sa colocataire Ndeye Diop qui l’accuse d’avoir volé ses 230.000 Fcfa.



A en croire le journal, les Echos, les deux jeunes femmes, Ndeye Diop et Fatma Ngom vivaient en location dans un appartement aux Hlm Grand-Yoff depuis un moment sans problèmes. Mais quelque temps, plus tard, un différend est venu détériorer la relation entre ces deux femmes.



Tout a commencé quand Ndeye Diop est parti en voyage à Touba dans la matinée du 21 septembre 2024, laissant seule Fatma Ngom dans l’appartement qu’elles partagent. Cependant, après son retour de voyage vers 23h , Ndeye a constaté qu’ une partie de l’argent qu’ elle avait gardé (450.000 Fcfa) dans sa valise avait disparu soit la somme de 230.000 Fcfa. Immédiatement, ses soupçons sont portés vers sa camarade d’appartement. Face à cette situation, l’accusatrice s’est attachée les services d’une voyante qui lui a confirmé que c’est bel est bien Fatma Ngom l’auteure des faits.



Ndeye Diop n’a pas manqué de confronter sa colocataire aux faits, qui finit par avouer son acte. La mis en cause soutient avoir prise cet argent pour couvrir les fris médicaux de son fils qu’elle a confié à sa mère. Ainsi, pour éviter d’être traduite en justice, elle promet un remboursement. Entre temps Fatma Ngom, provoque la victime et finis par se bagarrer avec elle avant de l’attaquer avec un pilon et deux couteaux. Au cours de la Bagarre, elle assène des coups de pilon sur le crâne et l’épaule de son antagoniste. Fatma a été maîtrisé puis conduite à la police avec l’aide de son ami policier, rapporte les Echos.



Devant la barre, l’accusée fait un revirement et nie tous les faits. Aux termes des débats, Fatma Ngom a été relaxée pour le vol. Par ailleurs, elle a été condamnée à 2 mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires. Elle doit payer la somme de 50.000 Fcfa à la victime pour ses dommages et intérêts.