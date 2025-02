Tribunal de Dakar : Mo Gates échappe à une arnaque de 10 millions de Fcfa

Le célèbre jet-setteur Mouhamed Bakara Diallo, alias « Mo Gates », a échappé de justesse à une tentative d'escroquerie d'une somme colossale de 10 millions de FCFA, jeudi dernier. Issa Sow, un individu se présentant comme « ami » du procureur de la République Ibrahima Ndoye, aurait tenté de lui soutirer cette somme en échange de l'annulation d'un supposé mandat d'arrêt émis contre le jet-setteur.



Le sieur Sow, pensant avoir flairé une occasion en or, a contacté Mo Gates pour lui proposer de bloquer l'exécution d'un mandat d'arrêt présumé émis par le procureur Ndoye. En échange, il exigeait une somme de 10 millions de FCFA. Mais, loin de tomber dans le piège, Mo Gates a immédiatement vérifié l'existence de ce mandat d'arrêt. En se rendant au bureau du procureur, il a appris que le mandat n'existait pas, et la supercherie a été mise à jour, renseigne L'Observateur.



Lors du procès, qui s'est tenu hier, lundi, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu, Issa Sow, a tenté de nier toute tentative d'escroquerie. Il a modifié sa version des faits, affirmant qu’il n’avait jamais réclamé d'argent à Mo Gates, mais qu’il avait seulement rencontré le jet-setteur pour une médiation en faveur de son neveu. Une version qui a été contestée par les éléments de l'enquête, qui ont confirmé que Sow avait bien reconnu les faits lors de l’enquête préliminaire.



Au terme des débats, le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté provisoire d'Issa Sow, et a décidé de rendre son jugement le 10 février prochain.