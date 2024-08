Tribunal de Dakar : "Sidy Diop a pris l’engagement solennel de ne plus refaire les mêmes actes.", avocat

Interpellé pour le délit de conduire un véhicule sans permis, l’artiste chanteur a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il a présenté ses plates excuses.



« Sidy Diop a pris l’engagement solennel de ne plus refaire les mêmes actes. On va prendre toutes les dispositions nécessaires à la délivrance d’un permis de conduire pour qu’il soit en règle », a laissé entendre son avocat.



Les avocats ont plaidé la clémence. Pour Me Barro, son client est un délinquant primaire très convainquant dans la mesure où il a fait preuve d’humilité.