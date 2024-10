Tribunal de Dakar: de la fausse promesse de mariage à l'extorsion de fonds, la double désillusion d'A. Sall

Mamadou Diop a été condamné ce lundi 21 octobre 2024 par le tribunal des flagrants délits de Dakar à deux ans de prison avec sursis pour « extorsion de fonds », « détention d’images contraires aux bonnes mœurs » en vue de leur diffusion, ainsi que pour voies de fait. Selon la plaignante, Aminata Sall, l'accusé lui aurait fait une fausse promesse de mariage.



À la barre, Mamadou Diop, résidant à Grand Yoff, a reconnu les faits. Il a affirmé n'avoir jamais eu l'intention de passer à l'acte. Cependant, lorsque la plaignante lui a réclamé l'argent qu'il lui devait, il lui a demandé un délai avant de commencer à la faire chanter. « J'ai commencé à la menacer de publier les images si elle ne me donnait pas 150 000 FCFA. Mais je n'avais pas l'intention de le faire », a-t-il soutenu devant le tribunal.



La victime, Aminata Sall, a confirmé l'existence de la promesse de mariage qui lui avait donné beaucoup d’espoir. « Pour la dot, il m’a dit qu’il comptait vendre deux caisses de chaussures, un mouton et une télévision. Ensuite, il m’a emprunté de l’argent en prétextant qu’il voulait compléter la dot. Il m'avait promis 700 000 FCFA. J'ai accepté de lui prêter de l’argent, mais il a continué à m'emprunter davantage. En tout, je lui ai prêté 700 000 FCFA, et il m’a remboursé 400 000 FCFA. Il me doit encore 127 000 FCFA », a-t-elle déclaré à la barre.



Le litige entre les deux a débuté lorsque Mamadou Diop a demandé à Aminata Sall de se filmer nue et de lui envoyer les images, une requête à laquelle elle a accédé. Par la suite, il a menacé de publier ces images pour lui soutirer de l'argent.



Une relation amoureuse s’est progressivement développée à la suite de leurs échanges téléphoniques. Mamadou Diop, marchand ambulant, avait promis le mariage à Aminata Sall. Malgré cette promesse, il lui a expliqué qu'il n'avait pas les moyens de payer la dot. Sensible à ses difficultés, la plaignante lui a prêté de l'argent pour l'aider à développer son commerce, espérant qu'il pourrait ensuite la doter.