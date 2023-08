Tribunal de Dakar : des médecins dans la cave pour soigner les manifestants pro-Sonko déférés

Après le placement sous mandat de dépôt lundi, du leader de Pastef, Ousmane Sonko, des manifestations ont éclaté à Dakar et dans des localités du Sud du Sénégal. Selon L’Observateur qui a obtenu des chiffres, le Tribunal de Grande Instance de Dakar a reçu 95 déférés celui de Pikine-Guédiawage 35. Ce qui fait un total de 130.



Si à Dakar, les juges d’instruction ont commencé les inculpations, tel n’est pas le cas de Pikine qui ne devrait pas tarder à le faire, rapporte le journal. Mercredi 2 aout, des jeunes ont échappé à l’instruction et ont été envoyés en flagrants délits pour y être jugés. Dans les régions, trois (3) personnes ont été placées sous mandat de dépôt à Mbour. Seize (16) ont été libérées à Saly.



L’autre aspect est que jeudi, à la cave du Palais de justice de Dakar, des médecins étaient sur place pour consulter les déférés. Beaucoup d’entre eux étaient souffrants, confie une source judiciaire au journal. « Ils sont presque tous malades. Certains ont le diabète, d’autres une baisse de tension. D’ailleurs, un des jeunes placés sous mandat de dépôt jeudi saignait du nez et son conseil à du l’accompagner jusqu’à l’infirmerie de la prison de Rebeuss où devrai passer son séjour carcéral », rapportent nos confrères citant la même source.