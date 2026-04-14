Tribunal de Dakar : deux agents du parquet et un informaticien déférés pour "acquisition illicite" de 4 792 dossiers

La Brigade de la Division des investigations criminelles (Dic) a arrêté puis déféré au parquet, le 13 avril 2026, trois individus. Ils sont accusés de faits d'acquisition illicite de 4 792 dossiers de procédures provenant du tribunal des flagrants délits de Dakar. Les mis en cause, Pierre Sakho (consultant en informatique), Makhtar Ka (surveillant de prison principal de l’administration pénitentiaire) et Ibrahima Coulibaly (informaticien au bureau de recouvrement des dépens et amendes), sont poursuivis pour « atteinte à l'administration de la Justice ».



Ces interpellations font suite à un signalement contre Pierre Sakho par Makhtar Ka, qui était en service au Bureau d'enrôlement des dossiers de flagrants délits du tribunal de Dakar. Selon Makhtar Ka, Pierre Sakho, qui est une ancienne connaissance, aurait réussi par son aide à accéder à un exemplaire de dossier de flagrants délits sous prétexte qu’il voulait concevoir pour son compte un logiciel pour l’enrôlement desdits dossiers judiciaires afin de lui faciliter son travail.



Cependant, Makhtar Ka a découvert que Pierre Sakho avait enregistré dans son ordinateur d’autres dossiers judicaires notamment des données à caractère personnel, notamment des identités de personnes mises en cause, des infractions, des mandats de dépôt et des décisions rendues qui sont au nombre de de 4 792 dossiers.



Selon lui, il ignore par quel moyen Pierre Sakho a réussi à accéder à ses dossiers car il ne lui a jamais autorisé à le faire et il ne dispose d'aucune habilitation officielle pour accéder à ces informations judiciaires.



Lors de l'exploitation de l'ordinateur portable saisi sur Pierre Sakho, les enquêteurs ont découvert ces dossiers qui ont été enrôlés dans la période du 1er décembre 2020 au 10 avril 2026, renfermant des informations judiciaires sensibles. Interrogé sur la provenance de ces données, Pierre Sakho a déclaré les avoir obtenues avec la complicité d'un agent du Palais de Justice, Ibrahima Coulibaly, qui lui aurait facilité l'accès à ces dossiers judiciaires.



Entendu, Ibrahima Coulibaly a affirmé qu'il entretient des relations professionnelles avec Makhtar Ka et connaissait Pierre Sakho à travers ce dernier. Il a affirmé n'avoir jamais collaboré avec Pierre Sakho dans le cadre d'une prestation informatique.



Toutefois, il a reconnu avoir remis à ce dernier des données informatiques limitées à l'année 2025 mais conteste être à l'origine de l'ensemble des données judiciaires retrouvées dans son ordinateur, précisant que les données judiciaires remises à Pierre Sakho ne concerneraient que les dossiers de flagrants délits enrôlés dans l'année 2025. Selon lui, ces données auraient pu être obtenues au niveau du bureau de Makhtar Ka, où sont conservés les registres correspondants.