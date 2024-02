Tribunal de Dakar: le Juge d'instruction décerne un mandat de dépôt contre Me Ngagne Demba Touré

Le juge d'instruction vient de décerner un mandat de dépôt contre Me Ngagne Demba Touré. Une nouvelle confirmée par un des avocats du greffier.



Me Khoureyssi Bâ de contester la compétence du juge pour auditionner son client.



"Vous savez , le juge n'est pas compétent puisque les greffiers bénéficient d'un privilège de juridiction, le Procureur ne peut pas officier mais le PG", s'est confié la robe noire à PressAfrik.



Pour lui : " (...) on est dans le cas typique d'un mandat d'arrêt international. Il a vocation à être exécuté à Bamako où il était et non à grand Yoff au retour de la personne."



À rappeler que l'audition de Me Ngagne Demba Touré s'est déroulée dans une ambiance électrique au deuxième cabinet où se sont rassemblés ces confrères greffiers ce jeudi matin pour lui apporter son sosoutien



L'audition de Me Ngagne Demba Touré se poursuit au moment où les lignes sont écrites...