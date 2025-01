Tribunal de Dakar : le chroniqueur Abdou Diallo et l’ex ministre conseiller Oumar Sow jugés ce lundi

Le chroniqueur de SenTv, Abou Diallo, et l'ex-ministre conseiller de Macky Sall, Oumar Sow, vont comparaître ce lundi devant le tribunal de Dakar en flagrant délit.



Abou Diallo a été placé en garde à vue après sa convocation mercredi dernier à la Division spéciale de cybercriminalité (DSC). Il est poursuivi pour « discours publics contraires aux bonnes mœurs », « discours publics constituant une incitation à la discrimination ethnique » et « diffusion de fausses nouvelles ».



De son côté, Oumar Sow, ancien ministre conseiller, est également visé par des accusations similaires. Il est poursuivi pour « discours contraires aux bonnes mœurs », « diffusion de fausses nouvelles » et « discours de nature à inciter à la discrimination ethnique ».



Pour rappel, le sieur Diallo a été convoqué à la Dic après qu’il ai demandé à la population du Fouta de se dresser contre le régime après la levée de l’immunité parlementaire de Mouhamadou Ngom dit Farba Ngom. Quant à Oumar Sow, c’est le procureur qui s’est autosaisi suite à une publication qu’il avait faite sur sa page Facebook, concernant l’affaire Farba Ngom. Le sieur Sow y accusait le Premier ministre Ousmane Sonko de s’attaquer aux Halpulars.