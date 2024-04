Tribunal de Dakar : pour des boucles d'oreilles de 200 francs une famille se bagarre

Hier lundi, au Tribunal d'instance de Dakar, un drame familial a été jugé. D. Diop, résidant à Niarry Tally, a été condamnée à deux (2) mois de prison avec sursis pour coups et blessures infligés à son oncle, Ibrahima. Une affaire qui a mis en lumière des tensions longtemps contenues au sein de la famille Diop, exacerbées par une querelle autour de boucles d'oreilles.



D'après L'Observateur, le différend a éclaté lorsque le mis en cause a découvert que sa cousine de 15 ans avait égaré les boucles d'oreilles de sa femme, d'une valeur modeste de 200 FCfa. Cette perte a ravivé des rancœurs latentes entre le sieur Diop et son oncle. Suite à cela, une bagarre a éclaté. L'affaire a rapidement atterri devant les tribunaux, où D., Diop a été reconnue coupable de coups et blessures volontaires avec une incapacité temporaire de travail de 14 jours.



rendant son délibéré, le tribunal l'a condamné à une peine de deux (2) mois de prison avec sursis.