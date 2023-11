Tribunal de Dakar: un transitaire accuse une commerçante de vol d’un iPhone 15 et 4 millions

Une affaire pour le moins troublante a été jugée hier jeudi, au tribunal d'instance de Dakar. R. G, commerçante et mère de deux enfants, est accusée de vol d'un iPhone 15 Pro Max et de 4 millions de FCFA appartenant au transitaire T. Diouf. Malgré les déclarations contradictoires des deux parties, le tribunal, dans l'incapacité de trancher, a décidé de renvoyer l'affaire pour obtenir des preuves supplémentaires, renseigne L’Observateur.



Selon le journal, la commerçante R. G devra comparaître à nouveau devant le juge lundi prochain, afin de se défendre des accusations portées à son encontre par le transitaire. L’affaire a commencé par une rencontre fortuite entre R. G et T. Diouf le 3 novembre dernier, à la station EDK de Pikine. Après quelques échanges, la dame aurait demandé au plaignant de la déposer à la sortie 10 du péage, bien que ce dernier prévoyait passer par la sortie 9.



À en croire les déclarations de T. Diouf, il aurait laissé ses trois téléphones, dont l'iPhone 15 Pro Max, ainsi que 4 millions de FCFA dans un sac, à l'intérieur de son véhicule, lorsqu'il est descendu pour acheter des jus de fruits pour ses enfants. À son retour, malgré une atmosphère détendue, il aurait constaté la disparition de l'argent et du téléphone. Suspectant R. G, il dépose une plainte.



Après des investigations, l'adresse de R. G est retrouvée, et elle est arrêtée par la section de recherches. L'enquête initiale a révélé des transactions financières de la prévenue, incluant un envoi de 2,9 millions FCFA via Wave et un achat de recharge d'électricité de 50 000 FCFA.



Pourtant, à la barre, R. G a catégoriquement nié les accusations, offrant une version des faits différente. D’après son récit, c'est T. Diouf qui lui aurait offert l'iPhone 15 Pro Max après une rencontre fortuite, et lui aurait ensuite proposé un rendez-vous à l'étranger. Elle a affirmé ne pas être monté dans son véhicule ni avoir volé son argent, expliquant également avoir effectué la transaction financière trois jours avant leur rencontre.



Face à ces déclarations contradictoires, le juge a décidé de renvoyer l'affaire à la prochaine audience, lundi prochain, exigeant la production du téléphone utilisé pour la transaction financière pour élucider l'affaire.