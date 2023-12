Tribunal de Guédiawaye : le faux mari de Soumboulou Bathily condamné à six (6) mois de prison ferme

Vendredi 1er décembre, le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye (banlieue dakaroise) a rendu son verdict dans une affaire d'usurpation d'identité qui a secoué les réseaux sociaux. K. Guéye, ayant usurpé l'identité de Serigne Abdoulaye Diop Khass, un tradipraticien connu et mari de l'actrice Soumboulou Bathily, a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme.



L'affaire a été révélée grâce à M. Thiam, une dame en quête d'une aide mystique. C'est en découvrant une annonce sur les réseaux sociaux que la confrontation a eu lieu entre l'usurpateur et cette dame. Un rendez-vous a été fixé entre les deux parties.



Dès son arrivée chez celui qu'elle croyait être le marabout recherché, M. Thiam a immédiatement perçu le piège qui se dressait devant elle.



Soupçonnant la supercherie, elle a questionné l'imposteur au sujet de Soumboulou. Malgré les affirmations rassurantes, M. Thiam n'était pas convaincue. Pour vérifier ses doutes, elle a prétexté un besoin urgent d'acheter du crédit téléphonique, s'éclipser, puis revenir en compagnie des forces de l'ordre, relate Le Soleil.



L'usurpateur, dont l'identité réelle reste floue, a été arrêté et traduit devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Malgré ses tentatives de dénégations, le représentant du Procureur a insisté sur l'application stricte de la loi pénale. Finalement il a été condamné à six (6) mois de prison ferme pour « usurpation d'identité ».