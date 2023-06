Tribunal de Kaolack: le garde du corps et le chauffeur de Sonko libres, 44 manifestants relaxés

Un vent de décrispation souffle du côté de dame justice. Au tribunal de Kaolack, les deux accompagnants du leader de Pastef (chauffeur et garde corps) au moment de son arrestation Khoungheul ont été libérés, mercredi 7 juin 2023.



S'agissant des quarante quatre (44) manifestants arrêtés lors des affrontements entre forces de l'ordre et jeunes les 1ers et 2 juin, tous ont été relaxés purement et simplement pour avoir participé à une manifestation non autorisée.



Ils sont composés de talibés, d’artisans, de marchands ambulants, de chauffeurs, de pompistes, de ferrailleurs, de commerçants, d’élèves de chômeurs, d’étudiants.



Sauf trois d’entre eux nommés Cheikh Seck, Mamadou Keita et Mor Touré ont été condamnés par le tribunal à 6 mois assortis de sursis et une amende de cent milles FCFA.