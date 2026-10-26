Tribunal de Pikine-Guédiawaye : « Diodio Glow Skin » placée sous bracelet électronique, son dossier envoyé en instruction

Mame Diarra Thiam, alias « Diodio Glow Skin », a été placée sous bracelet électronique par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, indique son avocat, Me Aboubacry Barro.



Son dossier a été envoyé en instruction. Déférée ce lundi matin devant le procureur Saliou Dicko, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs et complicité d’injures.



Dans la même affaire, la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », a bénéficié d’un contrôle judiciaire, selon Me Barro.