Tribunal de Pikine-Guédiawaye : « Diodio Glow Skin » placée sous bracelet électronique, son dossier envoyé en instruction

Mame Diarra Thiam, alias « Diodio Glow Skin », a été placée sous bracelet électronique par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, indique son avocat, Me Aboubacry Barro.
Son dossier a été envoyé en instruction. Déférée ce lundi matin devant le procureur Saliou Dicko, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs et complicité d’injures.
Dans la même affaire, la tiktokeuse Rokhaya Fall, alias « Rox la Chancelière », a bénéficié d’un contrôle judiciaire, selon Me Barro.
Son dossier a été envoyé en instruction. Déférée ce lundi matin devant le procureur Saliou Dicko, elle est poursuivie pour association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, collecte illicite de données à caractère personnel, diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs et complicité d’injures.
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