JOJ Dakar 2026 : discipline, audace et solidarité, les conseils de Bassirou Diomaye Faye aux athlètes sénégalais

Avant l’entrée en lice des 133 athlètes sénégalais aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, le président Bassirou Diomaye Faye leur a adressé plusieurs conseils. Discipline, courage, solidarité et respect des valeurs olympiques figurent parmi les recommandations du chef de l’État.



Lors de la cérémonie de remise du Drapeau national, ce lundi 26 octobre 2026, le président de la République a voulu donner aux jeunes athlètes « quelques conseils de ceux que l’on donne aux siens avant une grande épreuve ».



Pour Bassirou Diomaye Faye, le premier impératif c’est la discipline. « La discipline se joue loin des projecteurs, dans l'heure du coucher, dans le respect des consignes de vos encadreurs, dans la concentration maintenue jusqu'au dernier geste. C'est le talent qui ouvre les portes, mais sachez que c'est la seule discipline qui permet de les franchir », a-t-il insisté.



Il a également invité les athlètes à garder le « diom » en toutes circonstances, notamment lorsque l’adversaire paraîtra plus fort ou que la fatigue se fera sentir. Le chef de l’État les a encouragés à faire preuve d’audace et à ne craindre aucun nom ni aucun palmarès, rappelant que sur la ligne de départ, personne n’a encore gagné.



Le président a aussi mis l’accent sur la solidarité. Venus de disciplines différentes, de la lutte à l’escrime, de la natation au breaking, les athlètes forment désormais une seule équipe : la Team Sénégal. Il les a appelés à s’encourager mutuellement, à soutenir leurs camarades dans les moments difficiles et à rester combatifs dans le respect des valeurs olympiques.



Enfin, le chef de l’Etat a rappelé que la victoire de l’un doit être la fierté de tous et que la déception de l’un doit être portée par tous. Il a renouvelé ses encouragements, ses vœux de succès et ses prières pour une belle moisson de médailles, tout en assurant que l’État du Sénégal restera aux côtés des athlètes et de l’ensemble de l’écosystème sportif.