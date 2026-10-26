Grand Transfert d’Eau : le ministère de l’Hydraulique dément tout retrait et confirme la poursuite du programme

Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a tenu à apporter des clarifications sur le Programme du Grand Transfert d’Eau (GTE), après des déclarations laissant entendre que ce projet aurait été retiré de la programmation budgétaire de l’État dans le cadre de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026.



Dans un communiqué publié ce lundi 26 octobre 2026, le ministère assure que le programme n’est ni supprimé ni suspendu. Il affirme que sa mise en œuvre se poursuit conformément au calendrier retenu, avec le lancement des premiers travaux sur le terrain annoncé avant la fin de l’année.



Le projet maintenu



Composante majeure de l’Initiative des Autoroutes de l’Eau, le Grand Transfert d’Eau constitue un investissement stratégique pour renforcer la sécurité hydrique, soutenir la transformation de l’économie et favoriser un développement territorial plus équilibré.



Le programme prévoit notamment le transfert principal d’eau brute, structuré dans le cadre d’un partenariat public-privé. Une société de projet sera mise en place, avec une participation de 51 % du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS).



Les infrastructures envisagées comprennent une branche principale desservant l’axe Dakar–Thiès–Mbour, une autre en direction de Touba, ainsi que des points de livraison destinés aux activités agricoles des Niayes et aux communautés rurales situées le long du tracé.



Concernant les ajustements opérés dans le cadre de la LFR 2026, qui seront également prolongés dans la Loi de finances initiale (LFI) 2027, le ministère précise qu’ils ne traduisent aucun abandon du programme.



Selon le communiqué, ces réajustements visent à mieux aligner les crédits budgétaires sur le calendrier réel d’exécution. Le projet nécessite encore plusieurs étapes, notamment la finalisation des études, les procédures de sélection, les négociations et la contractualisation, ainsi que le recensement et l’indemnisation des personnes affectées.



Le ministère évoque également la nécessité de coordonner les différentes composantes du programme avant l’engagement effectif des ressources financières.



Un démarrage du transfert principal prévu en 2027



Le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement réaffirme que le Grand Transfert d’Eau demeure une priorité stratégique de l’État. Les démarches de mobilisation des financements auprès des bailleurs et des investisseurs privés se poursuivent parallèlement aux procédures de revue et de validation.

L’objectif annoncé est de démarrer les travaux du transfert principal au cours de l’année 2027.



Le pilotage du programme est assuré par le ministère, en collaboration avec le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP), le ministère de l’Environnement et de la Transition écologique (MEANT), l’Unité nationale d’appui aux partenariats public-privé (UNAPPP), le FONSIS, la SONES, l’OFOR et les autres parties prenantes.



En conclusion, le ministère appelle les citoyens, les acteurs économiques et les partenaires techniques et financiers à continuer de soutenir cette initiative nationale, présentée comme un levier d’amélioration de la santé publique, de la sécurité alimentaire et de l’équité territoriale, aussi bien en milieu urbain que rural.