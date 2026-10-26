JOJ Dakar 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye passe le drapeau à la Team Sénégal

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce lundi 26 octobre 2026 à la cérémonie officielle de remise du Drapeau national à la délégation sénégalaise engagée aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Devant 133 athlètes, le chef de l’État a insisté sur le caractère symbolique de ce geste et appelé les jeunes sportifs à porter haut les couleurs du Sénégal.



La cérémonie, chargée de symboles, s’est tenue à quelques jours de l’ouverture des JOJ Dakar 2026, prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026 à Dakar et Saly. En remettant le drapeau national aux 133 athlètes sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a voulu marquer la confiance de la nation envers sa jeunesse sportive.



« C’est avec une grande fierté que je vous remets, au nom de la nation sénégalaise, le drapeau national pour les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 », a déclaré le président de la République. Il a souligné que ce drapeau incarne « le souffle de toute une nation » et demeure le symbole de la bravoure, de la fierté et de l’unité du Sénégal.



Le chef de l’État a également salué l’engagement des anciens athlètes et des sportifs encore en activité qui ont, avant cette génération, défendu les couleurs nationales dans les compétitions continentales et mondiales. Selon lui, les jeunes sélectionnés sont appelés à écrire une nouvelle page de l’histoire sportive du pays, eux qui seront les premiers athlètes sénégalais à disputer des Jeux olympiques sur leur propre sol.



Bassirou Diomaye Faye a rappelé que le Sénégal aligne, pour ces JOJ, la délégation la plus importante de son histoire olympique. Il a invité les « lionceaux » à être de dignes ambassadeurs du pays et à mesurer l’immense privilège de représenter le Sénégal devant leur public.



Le président a aussi réaffirmé le soutien de l’État à la délégation, en saluant le travail du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), des fédérations, des encadreurs, du staff médical et technique, ainsi que des parents et des supporters.



Il a formulé le vœu d’une « belle moisson de médailles » toutes disciplines confondues.