Blocage du PLFR 2026 : l’Assemblée nationale apporte des précisions et tend la main au gouvernement

Par ailleurs, à la suite de la demande du Premier Ministre de poursuivre les échanges avec les autorités parlementaires autour de l’examen du PLFR 2026, l’Assemblée nationale souhaite apporter les précisions suivantes :



1. À l’Assemblée nationale, le Président de l’Institution ne participe pas aux travaux des commissions et ne prend pas part aux débats en séance plénière. Il n’intervient donc pas dans les délibérations ni dans les décisions qui en résultent ;



2. En conséquence, toute démarche relative à l’examen du PLFR doit prioritairement associer la Commission des Finances et du Contrôle budgétaire ainsi que les groupes parlementaires, qui sont les principaux acteurs de son examen parlementaire ;



3. À cette étape de la procédure, les travaux de la Commission étant clos et la séance plénière étant prévue demain, aucune nouvelle procédure formelle ne peut raisonnablement être engagée avant l’examen du texte en plénière ;



4. Toutefois, dans un esprit de responsabilité, d’ouverture et de recherche d’une solution consensuelle, nous sommes disposés à rencontrer le Gouvernement, selon la composition qu’il jugera appropriée (Premier ministre, ministre chargé des Finances et autres ministres concernés), dès cet après-midi à l’Assemblée nationale ;



5. Afin que cette rencontre puisse être utile, constructive et permettre d’avancer concrètement sur les points demeurés en suspens, nous avons sollicité du Ministre chargé des Finances des informations et documents complémentaires.



Notre disponibilité au dialogue est entière. Elle procède d’une volonté constante de rechercher, dans le respect des prérogatives de chaque institution, les conditions d’un compromis fondé sur des réponses précises aux préoccupations soulevées lors des travaux de la Commission, avec pour seule boussole l’intérêt supérieur du peuple sénégalais.



Dakar, le 26 octobre 2026