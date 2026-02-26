Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l’agresseur d’un policier écope deux ans de prison dont un an ferme

Dans la banlieue de Dakar, le tribunal de Pikine-Guédiawaye a condamné M. Dazouza à deux ans de prison, dont un an ferme. Il a été reconnu coupable d’avoir blessé à coups de machettes deux policiers. Son co-accusé, M.C. Ndiaye, écope d’un mois ferme pour détention de chanvre indien. Quant aux autres mis en cause dans ce dossier, ils ont été relaxés.



Selon le quotidien L’Observateur, une opération antidrogue menée dans la nuit du 14 au 15 février à Darou Missette est à l’origine de cette affaire. Deux policiers ont été blessés à coups de machette lors d’une intervention visant à démanteler un réseau de trafic de chanvre indien. Aux alentours de 2 heures du matin, lorsque les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de Yeumbeul-Comico (banlieue de Dakar) investissent le secteur dans le cadre d’une opération ciblant un réseau de dealers accusé d’empoisonner le quartier. Deux individus sont rapidement interceptés près de la mosquée. La fouille permet la saisie d’un cornet de chanvre indien, puis de 37 autres soigneusement dissimulés dans l’enceinte du lieu de culte.



Les forces de l’ordre décident alors de poursuivre leur opération, jusqu’aux domicile d’un présumé dealer surnommé «Gora». C’est à ce moment que la situation dégénère. Alertés, des individus surgissent dans l’obscurité, armés de machettes et de pierres. L’assaut est brutal contre les forces de l’ordre.

Au cœur de la mêlée, M. Dasouza, 30 ans, descend d’un étage, machette à la main, et fonce sur les agents. L’agent L.S. Coly reçoit de graves blessures à la tête et aux côtes, entraînant une incapacité temporaire de travail de 15 jours. Dans la confusion, sa sacoche, son téléphone et des documents disparaissent. Son collègue, A. Seck, est également touché à la jambe.



Jugé devant le Tribunal de Pikine-Guédiawaye, le principal mis en cause aurait nié les faits de rébellion, tout en reconnaissant avoir pris une machette après avoir été réveillé par des cris. Les co-prévenus ont, pour la plupart, plaidé l’innocence. Seul M.C. Ndiaye a admis la détention d’un cornet de chanvre pour usage personnel.