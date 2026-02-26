Economie : le Sénégal lance un emprunt de 200 milliards de FCFA pour financer son budget 2026

L'État du Sénégal lance ce jeudi 26 février son premier appel public à l’épargne de l’année 2026, une émission obligataire d’un montant de 200 milliards de francs CFA. Cette opération, dont la période de souscription s'étend jusqu'au 19 mars prochain, vise à mobiliser les ressources nécessaires au financement des besoins budgétaires de l'exercice en cours.



Les fonds récoltés serviront principalement à soutenir les priorités économiques et sociales inscrites dans l'Agenda national de transformation, conformément à l’autorisation parlementaire prévue par la loi de finances initiale. Le ministère des Finances et du Budget précise que cette levée de fonds participe également à l'approfondissement du marché financier régional de l'UEMOA.



L'opération est arrangée par la société de gestion et d’intermédiation Invictus Capital & Finance. Elle s’inscrit dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme et le plan de financement de l’État. Pour garantir le succès de cette émission, les autorités comptent sur la participation des investisseurs institutionnels, des partenaires financiers et de l'ensemble des citoyens.