Pomme de terre : les horticulteurs des Niayes alertent sur les risques de pertes de leur production de pomme de terre

Les horticulteurs de la zone des Niayes sollicitent l’intervention urgente de l’État pour faciliter l’écoulement de leurs récoltes. Réunis en point de presse ce mercredi à Kayar, ces producteurs demandent officiellement une révision de la date de suspension de la mise en vente de la pomme de terre locale, mesure récemment actée par des lettres circulaires du ministère de l’Industrie et du Commerce.
Les acteurs du secteur estiment que « le calendrier actuel de régulation du marché ne correspond pas au rythme des récoltes sur le terrain, menaçant ainsi de laisser une partie de la production pourrir dans les champs ou les entrepôts faute de débouchés immédiats ».
Les horticulteurs de Kayar et des environs espèrent un accompagnement technique et administratif de la part des autorités pour sécuriser leurs revenus et garantir l'approvisionnement des consommateurs sénégalais.
