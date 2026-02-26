Réformes électorales : le Sénégal s'inspire du modèle congolais à Kinshasa

Une délégation de la Direction générale des élections (DGE) du Sénégal, conduite par Souleymane Téliko, a effectué, mercredi une mission de benchmarking auprès de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) de la RDC. Ce déplacement vise à recueillir des enseignements opérationnels pour moderniser la gouvernance électorale sénégalaise, en droite ligne des réformes issues du Dialogue national de 2025.



L’enjeu central de cette immersion est l'amélioration de la transparence et de la logistique du processus électoral. Les responsables sénégalais ont notamment visité le Centre électoral Bosolo et les entrepôts de la Ceni pour s’imprégner des mécanismes de planification, de stockage et de déploiement du matériel électoral sur de vastes territoires.



En amont des visites techniques, une séance de travail avec le président de la Ceni congolaise, Denis Kadima Kazadi, a permis d'aborder le cadre légal et institutionnel. Ces échanges nourrissent les chantiers majeurs ouverts à Dakar, tels que la création d'une Commission électorale nationale indépendante (CENI) et d'une Cour constitutionnelle au Sénégal.



Cette mission s'inscrit dans la dynamique de production normative enclenchée par le président Bassirou Diomaye Faye suite au rapport final du Dialogue national remis fin, rapport Rts.