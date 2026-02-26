L'intersyndicale de la RTS quitte la table des négociations et appelle à la mobilisation générale

L'intersyndicale SYNPICS-SYNPAP de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a boycotté la rencontre statutaire avec la Direction Générale ce jeudi 26 février 2026. Les représentants des travailleurs ont quitté la séance pour protester contre l'ordre du jour qui n'intégrait pas en priorité la levée de la suspension de « l'Accord d'Entreprise », malgré une demande formelle formulée 72 heures auparavant par le coordonnateur du collège des délégués.



Les syndicats exigent le rétablissement immédiat, sans délai et sans condition, de cet accord social qui régit les conditions de travail au sein du média public. Cette décision de quitter la table des négociations marque un durcissement du ton face à la Direction, l'intersyndicale dénonçant également des « impairs » dans les modalités de convocation de cette réunion.



Dans un communiqué publié à Dakar, le SYNPICS et le SYNPAP réitèrent leur engagement à défendre les intérêts matériels et moraux des employés. Ils appellent l'ensemble des agents de la RTS à rester mobilisés pour la suite de ce qu'ils qualifient de « combat pour la dignité », laissant présager de nouvelles actions de protestation si leurs revendications ne sont pas satisfaites.