Tribunal de Tambacounda : un mois de sursis pour le sergent Souleymane Coly, chef de l'ASFA après l'agression au couteau

Le sergent Souleymane Coly, chef de la section des sports de l'Association sportive des forces armées (ASFA), a été condamné ce vendredi par le tribunal d'instance de Tambacounda à un mois de prison avec sursis et à une amende de 100 000 francs CFA. Jugé en comparution immédiate pour flagrant délit , le militaire a été reconnu coupable d'avoir « poignardé un dirigeant du club de Coton Sport », un acte qualifié d'une « extrême gravité » par le tribunal.



L'incident s'est produit au stade régional de Tambacounda lors de la 24e journée du championnat national 1, au cours des playoffs d'accession en Ligue 2, rapporte la Rfm.

