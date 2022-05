Trois (3) cas de meurtres ce week-end à Dakar: le retour de la peine de mort fait débat

Il est temps d’instaurer la peine de mort au Sénégal. Kou raye nagne la raye. On n’est pas plus juste que DIEU. Kou raye nitt t taye ko, nagne la raye et puis c tout

Ces événements tragiques ont ravivé le débat sur le retour de la peine de mort, dix-huit (18) ans après son abolition. Sur les réseaux sociaux, les commentaires vont bon train. « Pourquoi pas la peine de mort. Ils te diront : ‘’Exécuter une personne parce qu’elle a pris la vie de quelqu’un d’autre, c’est une vengeance. Cela n’a rien à voir avec la justice. Senegal hann’’, a twitté, un internaute.Les commentaires se succèdent l’un après l’autre. Un autre militant écrit : « Peine de mort au Sénégal pour les meurtriers et violeurs svp ». S’en suit celui de Cheikh qui dit : « Il est temps d’instaurer la peine de mort au Sénégal. Kou raye nagne la raye (celui qui tue, on te tue). On n’est pas plus juste que DIEU. Kou raye nitt t taye ko, nagne la raye et puis c’est tout ».