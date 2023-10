Trois (3) pirogues parties du Sénégal avec 298 migrants dont 19 mineurs à bord ont débarqué ce samedi matin en Espagne

Les vagues de départs vers l'Espagne continue de plus belle. Rien que dans la matinée de ce samedi 7 octobre, la fondatrice du collectif Caminando Fronteras, Helena Maleno Garzon a annoncé trois (3) convois en provenance du Sénégal.



Et c'est près de 300 migrants sénégalais à bord, plus exactement 298 personnes dont 19 mineurs.



Les pirogues ont accosté sur les îles d'El Hierro et Tenerife avec respectivement 119, 122 et 57 personnes à leurs bords.



Rappelons que dans la journée de vendredi 6 octobre au moins huit (8) pirogues parties du Sénégal ont débarqué à El Hierro, Gran Canaria et Tenerife avec respectivement 78, 62, 112, 93, 72 et 82, 164 et 120 personnes. Soit un total de 783 migrants. .