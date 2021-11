Trois Nigérians piratent 17 comptes Wave avec une fausse pièce d’identité sénégalaise et tombent à Mbour

Trois (3) individus de nationalité nigériane qui ont pompé 17 comptes Wave ont été finalement interpellés à Mbour, une ville de l'Ouest du Sénégal. Les mis en cause présumés ont été arrêtés alors qu’ils tentaient de retirer la somme de 250.000 F Cfa avec une pièce d’identité sénégalaise, dans un multi-service établi au quartier Saly Médine.



Leur interpellation a été possible grâce à la vigilance la gérante du multi-service. Qui après avoir scanné la carte Wave que lui ont présenté les Nigérians, a fait une remarque à ses clients après avoir bien regardé la photo sur la pièce d’identité. Elle leur demande à qui appartenait la pièce. Accablés de questions, ils paniquent et prennent la fuite avant l’arrivée des éléments de la brigade de gendarmerie de Saly contactés par la gérante.



Malheureusement pour eux, ils ont été rattrapés par les habitants de Saly-Médine après une courte-poursuite avant d'être remis à la gendarmerie.



Interrogés, ils avouent aux enquêteurs qu'ils s'activent dans le vol d'argent via les différents comptes "Wave" d'autrui depuis plusieurs mois. Ils annoncent avoir dérobé plus de 60 millions F Cfa.



Ils ont été déférés au parquet au Mbour hier, mercredi, pour association de malfaiteurs, usurpations d'identité, accès aux données personnelles et escroquerie.