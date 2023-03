Trois cadors européens s’arrachent Julian Nagelsmann, une porte de sortie s’ouvre enfin pour Eden Hazard

Julian Nagelsmann a déjà des courtisans extrêmement renommés, le calvaire d’Eden Hazard au Real Madrid pourrait prendre fin et Mike Maignan a traumatisé les Irlandais, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Nagelsmann a des prétendants de poids



En Angleterre, le licenciement d’Antonio Conte de Tottenham fait couler beaucoup d’encre. Mais ce n’est pas le technicien italien qui fait parler, mais plutôt la recherche de son successeur qui pourrait déterminer pas mal de choses chez les Spurs.



Ce mardi, le Daily Mail rapporte que le club londonien veut Julian Nagelsmann, récemment licencié par le Bayern Munich, mais les Spurs ne sont pas seuls pour signer l’entraîneur allemand et comme l’indique le quotidien britannique c’est : «un combat pour Nagelsmann. Il est la cible privilégiée de Daniel Levy, mais le Real Madrid et Chelsea sont également sur les rangs.» Ce qui pourrait compliquer les choses.



Pour le Daily Express, on est dans un «jeu d’attente». «Nagelsmann est prêt… si les Spurs sont dans les quatre premiers.» Mais l’idée du président de Tottenham est de signer un top coach afin de faciliter la prolongation d’Harry Kane. C’est ce qu’écrit le Daily Mirror : «Levy est déterminé à trouver un grand nom pour remplacer Conte afin de convaincre Kane de rester à Tottenham.» Reste à savoir si cela convaincra l’attaquant anglais qui arrive en fin de contrat en 2024.



Hazard va rebondir en Turquie



En Turquie, Fotomaç lâche une petite bombe sur sa Une : «Eden Hazard arrive» à Fenerbahce, placarde le quotidien sportif. «La direction veut signer l’ailier de 32 ans du Real Madrid, que Jesus reste ou non. Le club stambouliote s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour Hazard en janvier, mais ils n’ont pas pu s’entendre sur la durée du contrat avec la star belge, le transfert est tombé à l’eau au dernier moment. Mais pas de doute cette fois, Hazard va bien rejoindre la Turquie lors du prochain mercato.»



Fenerbahçe lui offre une porte de sortie parfaite après son passage terriblement compliqué au Real Madrid où il n’a jamais su s’imposer depuis son arrivée en 2019.



Mike Maignan a meurtri les Irlandais



En Irlande, un homme a ébahi tout le monde, après la victoire de l’équipe de France (1-0), c’est Mike Maignan. Le gardien de l’AC Milan a réalisé un arrêt fantastique dans les derniers instants pour préserver la victoire française.



Dans ses pages sports, l’Irish Daily Mirror placarde : «Comment a-t-il réalisé cet arrêt ?» Le portier a dégoûté les Irlandais qui n’en revenaient pas qu’il sorte ce coup de tête de Collins.



L’Irish Daily Star estime que «les gants font mal», car c’est un sauvetage venu d’ailleurs. Un arrêt exceptionnel donc qui permet à Maignan de s’installer confortablement dans ce nouveau rôle de gardien numéro 1 chez les Bleus !