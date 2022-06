Trois morts lors des manifestations : Yewwi Askan Wi annonce la saisine des juridictions nationales et internationales

Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi ont tenu une conférence de presse ce lundi 20 juin pour déplorer les trois morts enregistrés dans la journée du vendredi 17 juin entre Dakar et Ziguinchor et l'arrestation de leurs membres.



La Conférence des leaders annonce à cet effet, une poursuite de l'Etat du Sénégal devant les juridictions nationales et internationales.



" Dès demain nous entamerons toutes les actions appropriées et utiles ici au Sénégal et au niveau international pour saisir les juridictions. Nos avocats sont déjà à pied d'œuvre pour porter plainte, mener les enquêtes et poursuivre l'Etat du Sénégal. Nous saisirons le Haut Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme et la Cour pénale internationale"", a déclaré Cheikh Tidiane Diéye.



Poursuivant ses propos, le leader du mouvement Avenir Bi NÜ Beug, membre de la coalition Yewwi Askan Wi regrette que "les forces de défense et de sécurité qui ont obéit au doigt et à l'oeil aux injonctions de Macky Sall, ne peuvent plus cacher la volonté et les actions d'instaurer un pouvoir tyrannique et despotique ici au Sénégal".



Des morts venus s'ajouter au décompte macabre des 13 autres qui étaient tombés entre février et mars 2021, rappelle Cheikh Tidiane. "Des pertes de plus de jeunes sénégalais à la fleur de l'âge, trois morts de trop. Des morts venus s'ajouter au décompte macabre de 13 autres qui étaient tombés entre février et mars 2021 ici au Sénégal défendant la démocratie, l'Etat de droit et les libertés. Ce qui fait 16 morts au moins entre l'année dernière et cette année du fait des actions du fait de la volonté du fait des désirs et l'envie de Macky Sall", accuse t-il.