Trois personnes dont un couple de missionnaires américains tuées en Haïti

Trois personnes dont un couple de missionnaires américains ont été tuées dans une attaque de gangs en Haïti. « Davy, Natalie et Jude ont été abattus » jeudi soir par des gangs, a annoncé vendredi leur organisation, Missions in Haiti, Inc, sur Facebook. « Nous sommes tous accablés de chagrin ».



« J'ai le coeur brisé en mille morceaux (...). La plupart d'entre vous savent que ma fille et mon beau-fils Davy et Natalie Lloyd sont missionnaires à plein temps en Haïti. Ils ont été attaqués par des gangs ce soir et ont tous deux été tués », a dit le père de l'une des victimes, Ben Baker, également sur Facebook. M. Baker est un élu républicain de l'État américain du Missouri, rapporte notre correspondant aux États-Unis, David Thomson.



La troisième victime, Jude Montis, était le directeur de cette ONG évangélique. Ce groupe de missionnaire s’occupait d’une école de 450 enfants dans la banlieue de Port-au-Prince, une zone contrôlée par les gangs.



« La situation sécuritaire ne peut pas attendre »

Selon leurs proches qui étaient en contact téléphonique avec eux au moment de l’attaque, les trois missionnaires seraient tombés dans une embuscade alors qu’il sortait de leur bâtiment. L’une des victimes a été ligotée et frappée. Leurs véhicules ont été volés et les locaux ont été pillés puis mitraillés avant d’être attaqués par un second gang.



L’annonce de leur mort a fait réagir jusqu’à la Maison Blanche qui appelle à déployer rapidement une force internationale en Haïti. « La situation sécuritaire ne peut pas attendre », dit le porte-parole du Conseil de sécurité nationale alors qu’une mission de sécurité menée par le Kenya est attendu en Haïti pour lutter contre la violence des gangs.