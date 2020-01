Trois soldats nigérians tués dans une attaque

Trois soldats nigérians tués et huit autres blessés dans une attaque mardi dans le nord-est du pays.



L'attaque contre le véhicule des soldats s'est produite lors d'affrontements entre les forces régulières et les combattants de l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) à Monguno, à 135 kilomètres au nord de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno.



Un véhicule du convoi de l'armée a pris feu après avoir été percuté par une voiture des insurgés remplie d'explosifs.



Des dizaines de combattants de l'ISWAP à bord de pickups équipés de mitrailleuses ont assiégé Monguno, et lancés plusieurs attaques simultanées.



Des civils voyageant dans des bus sous escorte militaire aux abords de la ville, ont été pris en embuscade au même moment, selon des habitants qui ont assisté à la scène.

De nombreux jihadistes ont été tués par des soldats qui ont repoussé l'attaque, d'après des témoins.



Un camp de réfugiés abritant des milliers de personnes a également été touché par une roquette pendant les combats, provoquant un incendie qui a ravagé des centaines de tentes.



Des insurgés ont également pris d'assaut les locaux des organisations humanitaires postées dans la région, qui avaient été évacués avant l'attaque, selon des habitants.



Les soldats ont finalement repoussé les attaques et bouclé la ville mercredi, multipliant les patrouilles.