Trois véhicules de Ibou Touré saisis dont celui de son épouse Adja Diallo

Avec ses déboires judiciaires et conjugaux, le footballeur Ibou Touré est devenu plus célèbre pour ses frasques que pour ses prouesses sportives. Habitué des prétoires, le joueur vient de recevoir un coup de massue qu’il n’est pas prêt d’oublier.



Selon le journal "Les Echos"', un huissier de justice a saisi une Mercedes qu’Ibou Touré avait donnée à son épouse, l’ex-mannequin et animatrice vedette de la télé Sen TV Adja Diallo. Sans parler d’une Porsche Cayenne Sport et d’une autre voiture de marque Bentley. Bref, les déboires judiciaires du sieur Touré sont loin de s’estomper, rajoute la même source.



Car, un commandement de paiement lui a été envoyé par l’avocat de son ex-femme à qui il devait payer, en guise pension alimentaire, un (1) million de Fcfa/mois. Seulement, Ibou Touré ne s’est pas exécuté. Le délai de 8 jours à lui imparti dépassé depuis longtemps, la machine judiciaire s’est mise en branle.