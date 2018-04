Troublante révélation : " Des « tueurs » de Jammeh ont regagné le MFDC"

Cette alliance n’est pas fortuite et peut constituer un risque dans la stabilité de la frontière sénégambienne. Déjà sous le règne de Yaya Jammeh, ces deux groupes joignaient leurs efforts pour mieux maîtriser ladite zone.



Par ailleurs, une source de Freedomnewspaper souligne que « Sanna et co ont quitté la Guinée Conakry par désespoir. Ils se sentaient abandonnés par Yahya Jammeh. Ils ont décidé de se rapprocher de chez eux en rejoignant les combattants du MFDC. Ils sont hébergés dans un camp très proche de la frontière gambienne à la fin de Foni « .



Sanna Manjang, un tueur de carrière et ancien loyaliste de Jammeh et ses hommes jungullars constituent une vraie menace. Les forces sécuritaires sénégalaises sont averties.



Freedom Newspaper