Turquie: trois maires prokurdes destitués, accusés de «terrorisme»

Trois maires issus du Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie (DEM, ex-HDP), principal parti prokurde turc, ont été démis de leurs fonctions, accusés d'activités «terroristes», a annoncé lundi le ministère turc de l'Intérieur.



Les maires des grandes villes de Mardin et de Batman, et celui de la localité de Helfeti, toutes trois situées dans le sud-est à majorité kurde du pays, ont été remplacés par des gouverneurs nommés par l'État, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">