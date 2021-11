Twitter: le Président Macky Sall fait un post bizarre et supprime quelques minutes après

Le Community Manager du Président Macky Sall a attiré gratuitement les moqueries et autres taquineries des internautes sénégalais présents sur Twitter. À 12 heures 12 minutes précises, il a fait un post des plus bizarres: « C », a-t-il tweeté. Poussant les Twittos sénégalais à toute sorte de commentaires.



« Tata Marème Faye Sall, rends le téléphone du President », « Quelqu’un s’amuse avec le téléphone du President » etc. D’autres plus ou moins inspirés ont tout simplement répondu par une des lettres de l’alphabet français.



La recréation n’a duré que quelques minutes avant la suppression du tweet. Les affaires de la République peuvent reprendre leur cours.