Twitter supprime les mentions «média affilié à l'État»

Twitter a supprimé les mentions «média affilié à l'État» et «média financé par des fonds gouvernementaux», a constaté l'AFP en vérifiant les pages de plusieurs grands médias sur la plateforme. Plusieurs comptes de médias occidentaux, de Russie, de Chine et d'autres pays qui portaient cette mention ne l'ont plus, selon ces constatations, rapporte l'agence de presse.