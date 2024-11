UASZ : la coordination des étudiants dénonce la fermeture de leur université

La coordination rejette catégoriquement cette décision des autorités, tout en affirmant sa détermination à poursuivre son combat contre ce qu'elle considère comme une injustice dont elle est victime. Elle appelle également le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) à respecter ses engagements envers l'université.



"Cette décision, qui vise à étouffer nos droits fondamentaux et à compromettre nos revendications légitimes, constitue une atteinte grave aux principes d'un espace universitaire où doivent primer le dialogue et le respect mutuel", a déclaré la coordination des étudiants de l'Université Assane SECK de Ziguinchor.

La coordination réaffirme ainsi son engagement et sa détermination pour la réouverture de leur institution. "Nous réaffirmons avec force que la Coordination des étudiants reste et restera légitime et légale pour défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants. Nous rejetons catégoriquement toute tentative de dissolution ou de musellement de notre structure par des notes administratives ou des manœuvres politiques", a-t-elle souligné.



Elle a également précisé : "Aucun texte, aucune décision, aussi arbitraire soit-elle, ne saura venir à bout de notre engagement."



Par ailleurs, le respect de la parole donnée semble être une préoccupation majeure pour les étudiants, qui ont profité de leur communiqué pour déplorer le non-respect des engagements du MESRI, après la visite du ministre dans cette université.



"Face à ces injustices, nous tenons à rappeler au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) les engagements pris à plusieurs reprises et qui n'ont toujours pas été respectés", ont-ils affirmé.



"En effet, après avoir fait le tour de l'Université pour constater la situation, le ministre avait pris l'engagement devant toute la presse nationale et les autorités de l'université de résoudre les différents problèmes qui sévissent dans ce temple du savoir dans les plus brefs délais. Cela incluait la livraison d'une nouvelle zone de production dans un mois, la finition et la livraison du restaurant de 750 places, la livraison du pavillon des 1000 lits et des chantiers PGF-SUP dont les travaux sont achevés, ne restant que l'installation des équipements dans deux mois. De plus, lors de notre deuxième rencontre, tenue le 26 septembre 2024 à Diamniadio, il avait à nouveau donné un délai de deux semaines pour le démarrage des chantiers PGF-SUP par l'entreprise Jet Contractor, du pavillon des 1000 lits, du restaurant de 750 places ainsi que d'une nouvelle zone de production", a conclu la coordination.