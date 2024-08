UCAD : le PATS prêt pour un retour à l'année académique normal

Les universités publiques sénégalaises veulent revenir à un calendrier académique normal. L'idée en a été émise par le ministre de l'enseignement supérieur Abdourahamane Diouf, lors de ses tournées de prise de contact, juste après sa nomination. Mais pour se faire, il faut non seulement des sacrifices de la part du personnel mais également des mesures idoines allant dans ce sens.

C'est dans ce cadre que l'intersyndicale des PATS de l'UCAD est décidée à se joindre à cet élan de sacrifice. Dans son communiqué, l'intersyndicale invite l'ensemble du personnel de I'UCAD à faire preuve de sacrifice et d'engagement, comme il a toujours été le cas, pour l'atteinte des objectifs assignés.



"Ainsi, nous appelons l'ensemble de la communauté universitaire à plus de cohésion en se focalisant davantage sur l'essentiel et en privilégiant la sérénité et le dialogue pour une stabilité dans le campus" a souligné le communiqué.



Toujours est-il que le personnel du PATS, une des composantes de la communauté des travailleurs universitaires joue un rôle prépondérant pour le retour à une année académique normale.

"En phase avec le Conseil d'Administration sur toutes ses délibérations, nous appelons tous es acteurs de UCAD, à s'atteler davantage au travail pour réussir la transition entre des années universitaires difficiles, mais que nous sommes en passe de redresser", ont souligné les auteurs de ce communiqué.