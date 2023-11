UCAD : le SAES annonce l’arrêt définitif des cours en ligne

Dans son édition de 12 heures de ce mardi, la RFM révèle que les professeurs membres du Syndicat autonome de l'enseignement supérieur (SAES) ont donné ce matin un mot d'ordre d'arrêt définitif des cours en ligne qu'ils dispensaient sur ordre des autorités. Pour sauver l'année académique 2022-2023, ces enseignants sont de mèche avec les étudiants. Le Saes/Ucad, exige la reprise des cours en présentiel.



Pour rappel, les campus sociaux et pédagogiques sont fermés par les autorités administratives depuis les émeutes de juin dernier suite aux saccages qui ont occasionné des dégâts matériels. Sur ce, les autorités ont demandé la poursuite des cours à distance en attendant que les dégâts soient réparés et que la sécurité au sein de l'UCAD soit renforcée.



Une décision qui n’est pas du goût des pensionnaires de ladite université. Pour exiger la réouverture de ce temple du savoir, étudiants et professeurs portent le combat. Ils réclament la reprise des cours en présentiel dans les plus brefs délais.