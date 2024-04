UCAD : le ministre Abdourahmane Diouf liste les urgences de l'établissement

"La question de la stabilisation de l'année académique est un priorité nationale". C'est en ces termes qu'a qualifié le ministre Abdourahmane Diouf sur les urgences académiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le chef du département de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a soulevé "l'importante nécessité de régler le calendrier universitaire".



Il a soutenu : "On a même avancé le chiffre de 25 milliards qui pourrait être économisé si dans le cadre d'un partenariat, nous arrivons à la (l'année académique) stabiliser. Nous avons prévu de tenir une rencontre avec les acteurs pour voir comment avoir une année académique avec un calendrier stable. Je suis convaincu que c'est possible. Ceci doit être accompagné par un certain nombre de mesures d'accompagnement. La stabilisation de l'année académique est une priorité absolue pour nous".



Le ministre Diouf n'en est pas resté là. Il a également revu les chantiers du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Abdourahmane Diouf s'est dit rassuré de l'état des lieux. "Nous avons également visité les chantiers, sous la conduite du directeur du COUD, notamment dans les restaurants. J'ai été rassuré de ce que j'ai vu et de ce j'ai consommé. Il y a des bâtiments qui ne sont pas encore prêts mais qui sont de bonne qualité. Il y a encore de petits soucis techniques et administratifs qui font que ces bâtiments ne peuvent pas encore être donnés aux étudiants", a assuré le nouveau ministre.



Avant de s'engager : "Nous avons pris l'engagement que les étudiants, qui seront nouvellement orientés à l'UCAD, auront la primeur de loger dans ces locaux". Ayant rencontré les agents du COUD et le personnel administratif et technique, Abdourahmane Diouf a notamment échangé avec les étudiants, qui ont exposé leurs problèmes au ministre, selon ce dernier.



"Nous avons également pu représenter les syndicats et les repreneurs des restaurants, avec qui nous avons certaines difficultés de paiement de leurs dettes, mais qui participent à l'effort national", a complété M. Diouf à l'issue de sa visite. Après les universités Cheikh Hamidou Kane et Cheikh Anta Diop de Dakar, le ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé d'autres visites dans les autres universités du pays. Avant d'appeler à un effort "commun et de tous les acteurs".



"Mais puisque nous travaillons avec un budget que nous avons trouvé en arrivant, nous allons travailler avec les moyens du bord. Malgré que nous ayons des remous dans notre situation sociale, il faudra que chacun y mette du sien pour relever le secteur de l'enseignement supérieur. Ce qui ne peut se faire sans un capital et des ressources humaines adaptés", a-t-il tenu à préciser.