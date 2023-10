UCAD: les étudiants demandent une réouverture complète du campus social et pédagogique

Le Conseil académique de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar se réunit ce vendredi pour statuer sur la réouverture du campus social, saccagé, lors des manifestations violentes survenues à Dakar, suite à l’interpellation de Ousmane Sonko. Mais en attendant que ces autorités universités prennent une décision, le collectif des amicales de ce temple du savoir réclame la réouverture complète des campus (social et pédagogique), afin de permettre aux étudiants de reprendre les cours.



« Nous appelons l’Etat et les autorités académiques à rouvrir les deux campus afin d’assurer la continuité des études. A l’issue de ce conseil, l’université doit rouvrir ses portes à partir de lundi prochain», a déclaré Modou Diagne, président de la faculté des sciences juridiques et politiques.

A l’en croire, «il est impensable que les autorités universitaires décident d’ouvrir seulement le campus pédagogique sans l’ouverture préalable du campus social dans la mesure où la moitié des étudiants loge dans les pavillons universitaires».



Le porte-parole du collectif des amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar a soutenu que beaucoup d’étudiants se tournent vers les préinscriptions dans les universités étrangères parce qu’ils n’ont plus d’espoir pour la réouverture à temps de l’université. Le collectif lance un appel à tous les étudiants à préserver la paix dans les campus et à respecter les mesures qui seront prises par le conseil académique et l’Etat afin de renforcer le dispositif sécuritaire au sein de l’université.



A rappeler que Les campus de l’université Cheikh Anta Diop ont été fermés à la suite des évènements du 1er juin 2023 avec les saccages de plusieurs édifices dont la bibliothèque universitaire. Suite à cette fermeture, les autorités de l’université avaient proposé de continuer les enseignements en ligne.