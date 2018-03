UCAD : trois étudiants pris en flagrant délit de trafic de chanvre indien au Pavillon A

Le Directeur du service de sécurité du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a fait arrêter deux étudiants qui s'exerçaient à un trafic intense de chanvre indien dans le campus social de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Selon Sadio Ndiaye, un commerce illicite lui a été au niveau du Pavillon A plus précisément à la chambre 416, où le rythme des entrées et sorties devenait trop suspect.

C'est alors qu'il a pris cinq de ses agents pour faire une descente sur les lieux.



"J'ai d'abord envoyé un agent éclaireur sur place, qui m'a confirmé que l'ambiance dénotait d'un trafic de chanvre indien. J'ai fait irruption dans la chambre avec 5 éléments. J'ai trouvé tous les occupants de la chambre en train de constituer des cornets. J'ai aussitôt pris un couteau pour ouvrir un sac dans lequel j'ai trouvé un cornet de chanvre. Quand j'ai continué la fouille, j'ai découvert au moins 10 grammes de Yamba dans un paquet dissimulé derrière le lavabo. J'ai également trouvé 98 mille Fcfa dans les poches d'El Haj Ousseynou Fall, 52 mille Fcfa dans le sac de Aziz et 5 500 Fcfa sur Ibrahima Seiba. Des sommes qui sont le produit de leurs ventes", affirme Sadio Ndiaye sur les ondes de la Rfm.



Le chef de la sécurité du Coud souligne que ce n'est pas la première fois qu'ils interpellent des étudiants qui s'adonne à cette pratique au sein du campus universitaire. Et que le plus grand fournisseur, une certain "Dabakh" est présentement dans liens de la détention.