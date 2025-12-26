UCAD : un étudiant de 24 ans retrouvé mort dans un appartement estudiantin

Un étudiant de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a été retrouvé sans vie dans un appartement estudiantin situé à la Médina. Il s’agit de N.S., âgé de 24 ans, inscrit en deuxième année. Une autopsie a été ordonnée par l’autorité judiciaire afin de déterminer les causes exactes de son décès.La découverte macabre a été faite dans un appartement sis à la rue 39x18, au troisième étage d’un immeuble occupé par une dizaine d’étudiants originaires de la région de Ziguinchor. Alerté, le commissariat d’arrondissement de la Médina s’est rendu sur les lieux pour les constatations d’usage.Selon des témoignages recueillis auprès des colocataires, la victime souffrait depuis plusieurs jours de douleurs abdominales persistantes. Après une consultation médicale, l’étudiant avait subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 2025 dans un hôpital public de Dakar. Depuis cette opération, son état de santé semblait préoccupant.Jeudi dernier, N.S. s’était rendu à l’hôpital pour des soins post-opératoires, notamment des pansements. À son retour à l’appartement, aux environs de 11 heures, il aurait confié à ses camarades que les douleurs ne s’atténuaient pas, bien au contraire. Face à la dégradation de son état, ses colocataires l’ont conduit à l’infirmerie de l’UCAD, où une perfusion lui a été administrée avant son retour au domicile.D’après un de ses colocataires, l’étudiant continuait à se plaindre de violentes douleurs et présentait des vomissements, dans lesquels du sang aurait été constaté, suscitant une vive inquiétude. Le lendemain matin, vendredi, son état ne s’étant pas amélioré, ses camarades l’ont installé sur un matelas dans une chambre afin qu’il puisse se reposer, pendant que certains se rendaient à la prière.À leur retour, ils ont constaté que N.S. ne présentait plus de signes de vie. La police a immédiatement été alertée. Les sapeurs-pompiers de la caserne Malick Sy ont procédé à l’enlèvement du corps, qui a été acheminé à l’hôpital Abass Ndao sur réquisition du médecin-chef légiste.Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Les résultats de l’autopsie devront notamment établir s’il s’agit de complications post-opératoires ou d’une autre cause médicale.