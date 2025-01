UEMOA : le Sénégal prévoit de lever 1000 milliards de FCFA en 2025 sur le marché financier

Après une première levée de 43,5 milliards de FCFA le 17 janvier 2025, le Sénégal affiche des ambitions élevées pour cette année en matière de financement. Le pays prévoit de lever un total de 1000 milliards de FCFA sur le marché financier de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) durant l'année 2025. Cette initiative, selon les autorités s’inscrit dans la stratégie de financement des projets de développement et de renforcement de l’infrastructure économique du Sénégal.



Une comparaison avec 2024 : une performance presque identique

En 2024, le Sénégal avait déjà réalisé une levée de fonds presque identique, avec 998 milliards de FCFA, dont 616 milliards de FCFA en Bons Assimilables du Trésor (BAT). Toutefois, comparé à 2023, une baisse de 206 milliards de FCFA avait été observée, une tendance que les autorités sénégalaises espèrent inverser en 2025 avec des levées plus ambitieuses. Cette fluctuation souligne la dynamique du marché financier sous-régional, qui, bien qu’offrant des possibilités intéressantes, reste soumis à des facteurs économiques fluctuants.



Au-delà du Sénégal, l'ensemble des huit (08) États membres de l’UEMOA prévoit de lever 10 000 milliards de FCFA en 2025. Ce chiffre, d'après des analystes économiques montre la volonté des pays de la zone de renforcer leur base financière pour financer leurs projets d’infrastructures, de développement économique et social, et de renforcer leur résilience face aux défis mondiaux.